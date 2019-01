Norwegen erwägt Huawei-Ausschluss bei 5G-Aufbau

Huawei: „Produkte sind sicher“

Huawei weist jegliche Spionagevorwürfe und Einflussnahme seitens der Regierung in Peking zurück. Der Sicherheitsbeauftragte von Huawei Norwegen, Tore Orderloekken, versicherte, die Produkte seien sicher. Sein Unternehmen werde weiterhin offen und transparent agieren sowie umfassende Tests der Ausrüstung anbieten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lu Kang, sagte am Donnerstag, die Regierung halte alle chinesischen Unternehmen an, sich an die Gesetze der Länder zu halten, in denen sie operierten.