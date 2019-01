„Magier“ Klopp lässt Shaqiri verschwinden!

Liverpool war 1:2 hinten, Firmino und Salah wärmten sich gerade auf, sie hätten die Wende bringen sollen. Die Wende aber hätte Xherdan Shaqiri eingeleitet, wenn sein Freistoß in der 69. Minute reingegangen wäre. Stattdessen schoss der Schweizer an die Innenstange. Er traf den Ball perfekt, der wäre genau ins Kreuzeck gegangen, wäre da nicht der Finger des Torhüters John Ruddy gewesen, der den Ball irgendwie rauskratzte. Jürgen Klopp wollte nach dem Spiel den traurigen Shaqiri trösten, was aber aussah, als ob er den Star unter seiner Jacke hätte verschwinden lassen. Was wie Magie anmutet, ist eine einfache optische Täuschung. Doch im internet wurde die Aufnahme viral (hier im Video).