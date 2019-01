NHL: Vanek und Raffl stecken tief in der Krise

Für die drei österreichischen Eishockey-Stürmer in der National Hockey League (NHL) läuft es zu Jahresbeginn schlecht. Michael Grabner (Arizona Coyotes) muss wegen einer Augenverletzung seit Anfang Dezember pausieren, Thomas Vanek (Detroit Red Wings) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) sind mit ihren Teams in einer sportlichen Krise. Am Dienstag gab es neuerlich kein Erfolgserlebnis.