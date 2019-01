Afrikas Fußballer der Jahres: 1. Salah, 2. Mane!

Liverpools Mohamed Salah ist zum zweiten Mal in Serie zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 26-jährige Ägypter wurde am Dienstagabend bei einer Gala in Senegals Hauptstadt Dakar ausgezeichnet. Salah setzte sich vor seinem senegalesischen Teamkollegen Sadio Mane, der früher in Salzburg kickte, und Arsenal-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun) durch.