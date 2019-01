Snowboarder (39) in Not: Gefährliche Bergung!

Ein in Bergnot geratener Snowboarder (39) aus Dänemark setzte am Montag in Westendorf einen Notruf ab. Trotz Lawinenstufe 4 mussten die Einsatzkräfte unter Lebensgefahr in äußerst steilem unwegsamen Grabenverläufen Nachschau halten. Schließlich gelang es drei Bergrettern, den 39-Jährigen zu lokalisieren. Er musste mit Schneeschuhen ins Tal gebracht werden, alle Beteiligten blieben unverletzt.