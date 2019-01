Drei Welpen aus völlig verdrecktem Auto befreit

Völlig verschreckt blicken drei kleine Hunde auf der Polizeistation in die Kamera. Dass es ihnen heute besser geht als bei ihren skrupellosen Besitzern, verdanken sie dem Riecher von Wiener Polizisten. Denn diese haben die Welpen am Sonntagnachmittag aus einem völlig verdreckten Auto in Wien-Hietzing befreit.