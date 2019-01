Ex-Superstar Wayne Rooney in den USA verhaftet!

Allerdings: Was auch immer der inzwischen 33 Jahre alte Rooney, der seine Karriere in den USA beim Hauptstadt-Klub DC United ausklingen lässt, gebechert und geflucht haben mag - allzu schlimm dürfte es alles in allem nicht gewesen sein. Denn eine für den 24. Jänner angesetzt gewesene Anhörung in dem Fall wurde gegen Begleichung einer Geldstrafe in Höhe von gerade einmal 25 Dollar wieder abgesagt…