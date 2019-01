Lara Gut monatelang von Stalker verfolgt!

Die Schweizerin erzählte in einem Interview mit dem Schweizer Magazin „Schweiz am Wochenende“ über die schockierenden Vorgänge: „Es ist schön, was ich Kindern bedeute, dass ich sie inspirieren kann, ein Vorbild bin, aber wenn Erwachsene uns Sportler verehren und fast verfolgen, wird es schwieriger.“ So geschah es ihr nämlich. Ein Mann war ihr an fast jedes Rennen nachgereist und wurde immer schwerer erträglich für die Ski-Queen.