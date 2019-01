Schneechaos ohne Ende

Die Situation in der nördlichen Steiermark ist am Samstag wegen wieder stärker werdender Schneefälle und Sturm anhaltend angespannt. Es gibt neue Straßensperren, vor allem im am stärksten betroffenen Bezirk Liezen. Die Experten beurteilen die Lawinengefahr in den nördlichen Landesteilen weiterhin mit „groß“, also Stufe vier der fünfteiligen Skala.