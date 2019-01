Die 8 besten Bücher für werdende Eltern

„Wir bekommen ein Baby!“ Freudentränen und Glückseligkeit setzen umgehend ein. Doch zu der Überwältigung gesellen sich schnell weitere Emotionen wie Unsicherheit und Angst oder sogar Panik. Meist verschweigen das die werdenden Eltern voreinander, weil sie denken, nur sie würden so fühlen - doch es geht jedem so! Dem einen mehr, dem anderen weniger. Und genau deswegen wurden Schwangerschaftsbücher geschrieben. Fragen, die man noch gar nicht im Sinn hatte, werden einem beantwortet. Sie machen gelassener und Mama und Papa in spe können die Vorfreude vollends genießen. Kein Wunder, dass diese Lektüren so beliebt sind und dass es sie in einer derartigen Vielfalt gibt. Doch welche sind die besten? Wir stellen Ihnen die Bestseller vor.