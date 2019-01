Millionenschwerer Investor für Kufsteiner Firma

E-Bikes werden dann verkauft

Nach der Vermietung werden die Kunden-E-Bikes umfassend gewartet und an Fachhandel und Privatpersonen verkauft. „Die innovative Verknüpfung von Trends in den Bereichen E-Mobilität und Tourismus sichert Greenstrom eine marktführende Position und macht es zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Österreichs“, so die Geschäftsführer.