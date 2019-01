Naderer prüft ein Antreten mit den Freien Wählern

„Die Freien Wähler Salzburg (FWS) sind eine österreichische Regionalpartei mit vorwiegendem Wirkungskreis im Bundesland-Salzburg“, schreibt FWS-Parteichef Helmut Naderer an den Präsidenten der Europäischen Freien Allianz (EFA). Gleichzeitig bittet er um Aufnahme in die EFA, die in Brüssel in einer Fraktion mit den Grünen sitzt, „weil sie mit unseren Werten am besten in Einklang zu bringen ist“.