Media Markt und Saturn stellen Mobilfunker ein

Wie die Zeitung „Der Standard“ am Mittwoch meldet, konnten sich Media Markt Mobil und Saturn Mobil im sich verschärfenden Konkurrenzkampf der virtuellen Mobilfunker in den letzten beiden Jahren nicht so recht durchsetzen. Daher ziehe man nun die Notbremse und stelle die beiden Angebote ein. Den Verkauf von SIM-Karten in den Märkten habe man bereits gestoppt, heißt es in dem Bericht.