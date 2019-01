Flugrettung ÖAMTC bekommt 391.000 €

Nach dieser Entscheidung sind jedoch 391.000 Euro fällig. Der Krankenhausverband hatte sich ja - wie bereits mehrfach berichtet wurde - jahrelang geweigert, die Kosten für medizinisch erforderliche Überstellungsflüge von Lienz in Schwerpunktkrankenhäuser wie Innsbruck, Salzburg oder Klagenfurt zu tragen. Bereits in der ersten Runde am Landesgericht hatte der Verband unter seinem Obmann Bürgermeister Andreas Köll (ÖVP) eine Niederlage eingefahren. Trotzdem hatte er weitergekämpft.