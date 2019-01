Pogba: Mit Protz-Schlitten am Behindertenparkplatz

Fraglich ist freilich, ob Pogba tatsächlich selbst für das Vergehen verantwortlich zeichnet. Zuletzt hatte er sich, in Folge einer Strafe wegen zu hoher Geschwindigkeit, von einem Chauffeur kutschieren lassen. Gut möglich also, dass Pogba Beifahrer war, als der Wagen am Behindertenparkplatz abgestellt wurde.