Mehr Geld? Mehr Sicherheit? Was uns 2019 bringt

Fünf Wahlen stehen in Österreich an

Noch etwas Zeit für heikle Reformen hat die Regierung 2019, denn am Wahlkalender stehen nicht allzu viele Termine. Aber mit der EU-Wahl gibt es am 26. Mai einen bundesweiten Urnengang, den viele als „erste Testwahl für Türkis-Blau“ sehen. Gewählt werden außerdem Vertreter in der Arbeiterkammer (Jänner bis April), in der ÖH (27.-29. Mai), die Gemeinderäte in Salzburg (10. März) - und im Herbst der Vorarlberger Landtag.