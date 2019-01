Das bringt das Jahr 2019 an digitalen Neuerungen

Daten von Zahlungskonten offen für Dritte

Größere Veränderungen stehen den Konsumenten im kommenden Jahr auch bei der Abwicklung von elektronischen Zahlungen bevor. In Zukunft muss etwa bei Käufen und Verkäufen im Internet oder per Smartphone der Zahlungsvorgang nicht mehr direkt durch die eigene Hausbank abgewickelt werden. Die Transaktionen können auch durch alternative Zahlungsdienstleister durchgeführt werden. Spätestens ab September 2019 müssen die Banken den Zugriff auf die Zahlungskontodaten ihrer Kunden - mit deren expliziter Zustimmung - an Drittanbieter ermöglichen. Damit tritt das Herzstück der zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) in Kraft, die das „Open Banking“ in Europa einläuten soll.