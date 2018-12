Fix! Haidara wechselt von Salzburg nach Leipzig

„Ich bin sehr zufrieden, dass ich jetzt bei RB Leipzig bin und freue mich natürlich auch auf die Bundesliga. Für mich geht es jetzt in erster Linie darum, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Ich bin derzeit zwar auf einem guten Weg, werde aber noch Zeit brauchen, bis ich wieder einsatzfähig bin. Dennoch sind die Vorfreude und Motivation groß, mich hier in Leipzig […] weiterzuentwickeln“, so Haidara zu seinem anstehenden Wechsel nach Deutschland.