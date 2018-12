Griechenland: Referee vor eigenem Haus verprügelt

Aus Protest gegen einen Überfall auf einen ihrer Kollegen sind die griechischen Schiedsrichter für unbestimmte Zeit in den Streik getreten. Das berichteten am Donnerstag unter Berufung auf den Verband der Schiedsrichter übereinstimmend griechische Sportmedien. Vermummte hatten am Vortag einen Referee der Superliga vor seinem Haus in der mittelgriechischen Stadt Larissa zusammengeschlagen.