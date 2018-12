US-Schwimmstar Missy Franklin hört mit 23 auf!

US-Schwimmstar Missy Franklin hat am Mittwoch im Alter von nur 23 Jahren das Ende ihrer Karriere verkündet! Die fünffache Olympiasiegerin war einer der Stars der Spiele 2012 in London gewesen, wo sie als 17-Jährige die 100 und 200 m Rücken gewonnen hatte. Hinzu kamen zwei weitere Staffel-Goldmedaillen 2012 sowie eine weitere 2016 in Rio de Janeiro.