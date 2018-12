Chancen für weiße Weihnachten stehen schlecht

„Für den 24. Dezember sieht es derzeit nach Nachmittagstemperaturen deutlich im Plusbereich aus“, so die ZAMG in einer Aussendung. Für den 25. Dezember gibt es Anzeichen für eine Kaltfront mit Schnee bis in viele Täler - „aber diese Entwicklung ist momentan noch völlig unsicher“, hieß es. Einigermaßen gut sind die Chancen auf weiße Weihnachten heuer nur in höher gelegenen Regionen, ab 800 bis 1000 Meter Seehöhe. Hier liege derzeit schon relativ viel Schnee, der das Tauwetter überstehen könnte.