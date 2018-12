Jeder dritte Mann von Sex-Problemen betroffen!

Im Zuge einer aktuellen Untersuchung in Deutschland wurden 500 Männer zwischen 20 und 50 Jahren über ihre sexuellen Gesundheitsprobleme befragt. Davon gab mehr als ein Drittel der Befragten an, bereits einmal an Beschwerden während des Geschlechtsverkehrs gelitten zu haben. Am häufigsten werden dabei Schmerzen als ungewünschte Begleiterscheinung angeführt. Aber auch Errektionsschwierigkeiten oder ein zu rascher Samenerguss belasten viele Männer.