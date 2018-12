Gregors größte Herausforderung in seiner Karriere

Das Umstellen auf eine neue Sprungtechnik ist für den Rekordadler wohl die größte Herausforderung in seiner Karriere. „Es geht ihm meistens nicht schnell genug, deshalb tut er sich auch schwer, an einer Sache dranzubleiben“, erklärt Cheftrainer Andreas Felder das Dilemma, in dem der einstige Überflieger seit nun mehr schon vier sieglosen Jahren steckt.