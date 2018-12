Formatänderung der Regionalliga West beschlossen!

In der Fußball-Regionalliga-West kommt es ab der Saison 2019/20 zu einer Formatänderung. Das ÖFB-Präsidium ist in seiner Sitzung am Freitag in Wien einer Empfehlung des Beratungsunternehmens Hypercube für eine neue Form gefolgt und hat dem Antrag des Tiroler Verbandes stattgegeben. Salzburg stimmte dagegen.