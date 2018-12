Internationaler Bob-Verband suspendiert Subkow

Wie die IBSF am Donnerstag weiter mitteilte, gehe die Sperre mit dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) konform, der Subkow zur Rückgabe der Medaillen verpflichtet hatte. Die Richter in Moskau hatten am 21. November dagegen entschieden, Subkow sei nicht verpflichtet, die Entscheidung des CAS zu erfüllen. Das Olympische Komitee Russlands hatte dagegen protestiert und sich auf die Seite des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gestellt. Dieses hatte nach dem Urteil mitgeteilt, die CAS-Entscheidung zu Subkow sei rechtskräftig. Sie sei innerhalb der Frist nicht beim Schweizer Bundesgericht angefochten worden.