Drama: Junger River-Fan von Boca-Anhängern getötet

Am Sonntag sicherte sich River Plate in Madrid zum vierten Mal die Copa Libertadores, die südamerikanische Champions League gesichert. Das wohl umstrittenste Endspiel in der Geschichte des Bewerbs endete mit einem 3:1-Sieg gegen den Erz- und Buenos-Aires-Stadtrivalen Boca Juniors nach Verlängerung. Nun gibt es das nächste traurige Kapitel rund um das Endspiel: Ein Fan wurde ermordet.