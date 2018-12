Winteralarm: In den nächsten Tagen wird‘s frostig!

Am Samstag überwiegt generell im Westen, in Salzburg und Oberösterreich sowie im Südwesten bis zum Abend sonniges und trockenes Wetter. Nur in einigen inneralpinen Becken und Tälern sowie im Donautal startet der Tag mit Nebel oder Hochnebel. Weiter im Osten und Südosten gibt es hingegen deutlich mehr Wolken, die meisten jedoch am Alpenostrand sowie in Niederösterreich und in Wien. Hier kann es außerdem bis zum Abend zeitweise leicht schneien. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Von minus elf bis minus ein Grad in der Früh steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf minus drei bis plus drei Grad.