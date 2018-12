Dreister Kunstdieb in Amsterdam geschnappt

Nach dem Diebstahl eines Renoir-Gemäldes, das am 26. November aus dem Wiener Dorotheum entwendet wurde, ist nun ein Tatverdächtiger gefasst worden. Geschnappt wurde der Ukrainer in Amsterdam, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Wiener Justiz bemüht sich nun um die möglichst rasche Auslieferung des Verdächtigen. „Das Übergabeverfahren läuft“, erklärte die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek.