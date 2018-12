Vor diesen zwei Frauen zittert die Darts-Welt

Rowby-John Rodriguez will für Überraschung sorgen

Neben Suljovic wird Rot-Weiß-Rot im „Ally Pally“ noch durch Rowby-John Rodriguez vertreten sein. Der Wiener schaffte als Gewinner des südosteuropäischen Qualifikationsturniers, in dessen Finale er seinen erst 17-jährigen Bruder Rusty-Jake geschlagen hatte, den Sprung zur WM. Für den mittleren der drei Rodriguez-Brüder, die allesamt Darts-Profis sind, ist es bereits seine vierte WM-Teilnahme. Bisher war für den 24-Jährigen, der zuletzt regelmäßig mit Suljovic trainierte, immer in der ersten Runde Endstation. Diesmal bekommt er es am 18. Dezember (2. Partie nach 13.30 Uhr) zum Auftakt mit dem 28-jährigen Engländer Ricky Evans zu tun, der als 42. in der Weltrangliste 25 Plätze vor Rodriguez steht.