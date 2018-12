Felsenfest! Hitzfeld steht hinter Hoeneß und Kovac

Den 69-jährigen Ottmar Hitzfeld, der sowohl in der Schweiz mit den Grasshoppers als auch in Deutschland (mit Dortmund und Bayern) Geschichte schrieb, lässt der Wirbel um die Bayern alles andere als kalt. Und er hat kein Verständnis für die mitunter harsche Kritik an Uli Hoeneß: „So etwas hat Uli nicht verdient. So, wie der FC Bayern heute aufgestellt ist, das ist zu ganz, ganz großen Teilen Ulis Verdienst, gemeinsam mit Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge“, meinte Hitzfeld dem „Münchener Merkur“ gegenüber.