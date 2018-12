Liverpool gewinnt Aufstiegs-Krimi gegen Napoli 1:0

Liverpool und Paris Saint-Germain sind am Dienstag in der Champions League der schwierigen Gruppe C entkommen und ins Achtelfinale eingezogen! Vorjahresfinalist Liverpool musste beim verdienten Heim-1:0 gegen Napoli bis zuletzt zittern, PSG war beim 4:1-Sieg in Belgrad einigermaßen ungefährdet. Der Aufstieg in die Runde der letzten 16 gelang auch Tottenham, das in Barcelona ein 1:1 holte. Die Engländer behielten im Vergleich mit dem punktegleichen Inter Mailand aufgrund des direkten Duells die Oberhand. Inter kam zu Hause gegen Eindhoven nicht über ein 1:1 hinaus. Damit geht es mit Napoli und Inter für zwei italienische Vertreter nach verlorenen Entscheidungsspielen im neuen Jahr nur in der Europa League weiter.