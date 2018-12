Salihamidzic: „Habe mehr bewegt als Vorgänger“

Hasan Salihamidzic reicht‘s! Der Sportboss der Bayern wehrt sich gegen die Vorwürfe, er habe in München zu wenig Einfluss. In einem Interview sagt der ehemalige Star-Kicker: „Meine Aufgaben sind sehr umfangreich.“ Und „Brazzo“ stellt vor dem Abflug der Bayern zum Champions-League-Hit bei Ajax Amsterdam am Mittwoch klar: „Ich habe mehr bewegt, als meine Vorgänger.“ Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.