„Zeitungsbande“ plünderte Kassen

Ein aufmerksamer Zeuge brachte die Ermittler auf die richtige Spur. In Steinparz im Bezirk Melk hatte dieser einen Unbekannten beobachtet, der mit einem Bolzenschneider eine Zeitungskasse aufgeschnitten hat. Im Zuge der Fahndung wurde in Loosdorf ein verdächtiges Fahrzeug angehalten. Der Fahrer besaß keinen gültigen Führerschein, weiters entdeckten die Gesetzeshüter in dem mit vier Personen besetzten Wagen bergeweise Münzen. Da auch aufgebrochene Zeitungskassen in dem Fahrzeug waren, wurde das Quartett festgenommen.