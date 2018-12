Liverpools Klopp beschwört „Geister von Anfield“!

In der Meisterschaft Erster in England, in der Champions League steht der Vorjahresfinalist Liverpool am Dienstag aber mit dem Rücken zur Wand! Gegen den SSC Napoli muss ein 1:0 oder ein Sieg mit zwei Toren Unterschied her. Sonst ist man wohl draußen. Liverpool-Coach Klopp baut auf den zwölften Mann: „Wir brauchen die massive Hilfe der Fans!“