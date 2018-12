River Plate gewinnt Krimi um Copa Libertadores!

River Plate hat sich am Sonntag in Madrid zum vierten Mal die Copa Libertadores, die südamerikanische Champions League, gesichert! Das wohl umstrittenste Endspiel in der Geschichte des Bewerbs endete mit einem 3:1-Sieg gegen den Erz- und Buenos-Aires-Stadtrivalen Boca Juniors nach Verlängerung. Das Hinspiel im Boca-Stadion La Bombonera hatte am 11. November mit einem 2:2-Remis geendet.