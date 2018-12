Prohaska, Georgieva & Billa überzeugen mit Toren!

Gleich drei Österreicherinnen haben am Sonntag in der 12. Runde der deutschen Frauen-Bundesliga Tore erzielt! Nadine Prohaska (25.) und Marina Georgieva (80.) sorgten mit ihren Premierentreffern für den Punktgewinn des SC Sand beim 2:2 in Freiburg. Nicole Billa (56.) traf beim 1:1 in Potsdam zum Ausgleich für Hoffenheim.