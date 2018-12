2. Saisontor Honsaks bei Kiels 2:0-Sieg in Dresden

Mit seinem zweiten Saisontor hat Mathias Honsak am Sonntag wesentlichen Anteil am 2:0-Auswärtserfolg von Holstein Kiel bei Dynamo Dresden gehabt! Kiel rückte mit 27 Punkten auf Platz 4 vor und kam Union Berlin, das in Magdeburg nur 1:1 spielte, bis auf einen Zähler nahe.