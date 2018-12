Schranz: „Alexa ist die neue Frau in meinem Leben“

Ist schon 19 Tage her. Als Karl Schranz 80 wurde. 35 Leute, engste Freunde und die Familie hatten den Ehrentag der Skilegende am 18. November im kleineren Kreis gefeiert. Am Freitag wird’s anders werden. 550 Gäste wollen in der WM-Halle in St. Anton dem Jubilar persönlich gratulieren. Darunter Ski-Kollegen wie Annemarie Moser-Pröll, Harti Weirather, Gustav Thöni, Egon Zimmermann, Andi Wenzel und David Zwilling oder andere ehemalige Sportgrößen wie Franz Hasil, Emese Hunyady und Maria Sykora, Unternehmer Sigi Wolf, Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler, Ex-Wirtschaftskammer-Boss Christoph Leitl, Rindfleisch-Papst Mario Plachutta, Margot Klestil-Löffler, die Landeshauptleute Hans Niessl und Günther Platter sowie Bürgermeister Helmut Mall.