Hütter für Schweizer Trainer des Jahres nominiert

In der Schweiz werden am Sonntag die Sports Awards vergeben. In der Kategorie „Trainer des Jahres“ scheint diesmal auch ein Österreicher auf: Der mittlerweile zu Eintracht Frankfurt gewechselte Adi Hütter, Meistermacher der als „Mannschaft des Jahres“ nominierten Young Boys Bern, ist einer von nur drei Nominierten.