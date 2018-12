Arlbergtunnel: Rasern geht es nun an den Kragen!

Erstmals in Westösterreich

Die Section Control Anlage im Arlbergtunnel ist somit die erste und einzige Anlage im Westen Österreichs. Derzeit gibt es fünf stationäre Section Control Anlagen in ganz Österreich. Die ASFINAG setzt seit 15 Jahren auf diese Technologie - und das mit Erfolg. Die Erfahrungen zeigen, dass Unfallzahlen in diesen Bereichen rückläufig sind und die Disziplin zur Einhaltung der Geschwindigkeit deutlich gestiegen ist. Die ASFINAG investiert 800.000 Euro in die Anlage. Für die Überwachung der Geschwindigkeit an sich ist die Polizei zuständig. Die Strafverfolgung der Delikte fällt in die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaften. Für mögliche Strafen gilt ab dann die übliche Toleranz, die es auch bei herkömmlichen Radarkästen gibt.