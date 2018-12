Superstar Sting kommt zu einem Konzert nach Graz

Er gewann 16-mal einen Grammy, sorgte mit seiner ehemaligen Band The Police und als Solokünstler für Welthits wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“ oder „Message In A Bottle“ und verkaufte fast 100 Millionen Alben: Zur Freude seiner vielen Fans wird der britische Superstar Sting im Rahmen seiner Europatour am 4. Juli 2019 am Grazer Messegelände Station machen.