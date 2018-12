Iraschko-Stolz im zweiten Saisonbewerb Sechste

Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz hat wenige Tage nach ihrem schweren Trainingssturz im zweiten Weltcupbewerb der WM-Saison Rang sechs erreicht. Der Ex-Weltmeisterin fehlten am Samstag in Lillehammer nach Normalschanzensprüngen auf 93 und 94 Meter 14,5 Punkte auf einen Podestplatz. Der Sieg ging in ihrem erst vierten Weltcupbewerb sensationell an die Russin Lidija Jakowlewa.