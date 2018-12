Lake Louise: Doppelsieg für unsere ÖSV-Ladies!

Die Nachfolge von Götschl anzutreten, ehrt Schmidhofer. „Wenn du mit der Renate im gleichen Satz genannt wirst, ist das schon was Cooles.“ Dass sie ihre ersten Siege in Kanada feierte, kam der Super-G-Weltmeisterin nicht so ungelegen, der Rummel hielt sich in Grenzen. „Man hat hier seine Ruhe, ich hätte es mir nicht besser aussuchen können“, meinte sie in Anbetracht von drei Rennen in drei Tagen, Sonntag folgt ja noch der Super-G.