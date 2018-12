Spiel bei minus 14,9 Grad: Russland-Kicker sauer

In Samara wurde die Begegnung Krylja Sowetow gegen Orenburg verschoben, weil am Austragungsort an der Wolga 17 Grad Frost herrschten. Am kommenden Wochenende ist letzter Spieltag der Hinrunde in der russischen Premjer-Liga. Weiter geht es im März. Das Europa-League-Match zwischen Spartak Moskau und Rapid (1:2) fand am Donnerstag bei minus zwölf Grad statt.