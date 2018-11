Ein Jahr der Superlative

Zudem boomt und boomt der Breitensport! Es gibt inzwischen 9000 lizenzierte Spieler und Spielerinnen in 1300 Mannschaften, insgesamt hat der STTV 26.000 Mitglieder! Die Nachwuchsprojekte wie etwa „Next Gen Domi“, in dessen Rahmen mit Star-Trainer Günter Bresnik und seiner Akademie der nächste Dominic Thiem gesucht wird, sowie die Mädcheninitiative „Ready-Schett-Go“ sind echte Renner. Ex-Tennis-Star Schett schaut am 11. Dezember beim nächsten Projekttag wieder in Graz vorbei. Und: Im Murtal wurde das sechste Regionale Leistungszentrum (RLZ) eröffnet, eines im Raum Schladming ist in Planung. Kurzum: Es geht richtig was weiter!