In 90. Minute! HSV verschenkt Sieg gegen Union

Der Hamburger SV und Union Berlin haben sich im Spitzenspiel der 2. deutschen Bundesliga am Montagabend mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden getrennt. Vor knapp 46.000 Zuschauern gelang Unions Suleiman Abdullahi in der 90. Minute der Treffer zum Endstand. Joshua Mees hatte die Gäste in Führung (12.) gebracht, Aaron Hunt (58.) und Lewis Holtby (65.) trafen danach für die Hausherren.