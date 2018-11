ÖSV-Quartett beim Weltcup in Ruka Vierter

Der Sieg ging in 50:23,7 Minuten überlegen an die Olympiasieger-Staffel aus Deutschland mit Eric Frenzel, Fabian Rießle, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger. Die nach dem Sprung noch zweitplatzierten Deutschen wandelten den 1:05 Minuten-Vorsprung der Japaner noch in einen klaren Sieg. Japan wies am Ende als Zweiter 1:04,8 Minuten Rückstand auf. Dritter wurden die Norweger (+ 1:48,4), bei denen ebenfalls ein nicht regelkonformer Sprunganzug zur einer Disqualifikation von Jarl Magnus Riiber geführt hatte. Die ÖSV-Equipe kam 2:17,4 Minuten hinter dem Sieger ins Ziel.