Schweizer stimmen am Sonntag über Kuhhörner ab

Eine kuriose Volksabstimmung geht am Wochenende in der Schweiz über die Bühne: Die Eidgenossen entscheiden am Sonntag, ob Bauern Kühen ihre Hörner entfernen dürfen. Der Landwirt Armin Capaul hat dies mit mehr als 100.000 Unterschriften erwirkt. Der 67-Jährige fordert allerdings kein komplettes Verbot, weil er dafür keine Chance bei der Abstimmung sah. Vielmehr verlangt er Subventionen für jene Bauern, die ihren Tieren - neben Kühen auch Ziegen - die Hörner lassen.