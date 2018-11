Lauda sendet Videobotschaft an Mercedes-Team

Vor zehn Tagen hatte das erfolgreiche Mercedes-Team seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Niki Lauda bei den Feierlichkeiten nach dem Gewinn der Fahrer- und Konstrukteurs-WM in der Formel 1 spezielle Grüße geschickt. Weltmeister Lewis Hamilton, Teamkollege Valtteri Bottas, Teamchef Toto Wolff und zahlreiche Mitarbeiter zogen am Dienstag rote Kapperln, die sie sich in Anlehnung an dessen Markenzeichen aufgesetzt hatten. Jetzt revanchierte sich Lauda mit einer Videobotschaft.