ÖFB-Team in Topf 2 und mit Chancen auf das Playoff

Auch Deutsche in Topf 2

In der regulären EM-Qualifikation, die zwischen 21. März und 19. November 2019 in zehn Gruppen zu fünf oder sechs Mannschaften ausgetragen wird, qualifizieren sich 20 Teams für die Endrunde. Österreich hat sich dank Platz zwei in der Nations-League-Gruppe B3 einen Platz in Topf zwei der Auslosung gesichert. Damit kann die ÖFB-Elf auch nicht auf Deutschland treffen. Nach dem 2:2 gegen Holland und dem 1:1 der Polen in Portugal wird das DFB-Team bei der Auslosung nicht mehr im Topf der zehn besten Teams gesetzt sein. Fest steht damit, dass den Deutschen ein Kontrahent aus der A-Liga der Nations League zugeordnet wird - möglich ist ein Hochkaräter wie Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, England oder Italien.